Katar: Hamas ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Tani, Hamas’ın son ateşkes teklifine genel olarak olumlu yaklaştığını söyledi.

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Hamas’ın 7 Ekim saldırısıyla başlayan savaşta ölen Filistinlilerin sayısı 28 bine dayandı. Ateşkes için diplomatik girişimler de sürüyor.

Katar Başbakanı el-Tani, Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüştü.

Euoronews Türkçe’nin haberine göre ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan el-Tani, Hamas’ın Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını kapsayan ateşkes planına tepkisinin ‘genel olarak olumlu’ olduğunu söyledi.

Hamas’tan paylaşılan yazılı açıklamada da “Hamas, çerçeve anlaşmasıyla ilgili yanıtını az önce Mısır ve Katarlı kardeşlerine iletti” dendi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı.”

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Hamas’tan yanıt alındığını ve anlaşmanın ‘mümkün’ olduğunu duyurdu. Blinken, Hamas’ın cevabının değerlendirildiğini ve yarın İsrail’e yapacağı ziyarette teklifi Tel Aviv’e ileteceğini kaydetti.