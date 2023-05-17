Kasko fiyatları bir senede üç katına çıktı

Kasko ve zorunlu trafik sigortasında ortalama tazminat ödemeleri 11 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu durum poliçe maliyetlerini de arttırdı. Fiyatlar geçen seneye göre üç kat arttı.

Fotoğraf: AA

Yüksek döviz kuru, artan araç ve yedek parça fiyatları kasko fiyatlarını bir yılda üç katına çıkardı.

Yılın ilk üç ayında, hasar dosyası başına ortalama tazminat ödemesi kaskoda 15 bin lira, zorunlu trafik sigortasında 11 bin lira oldu.

NTV‘ye konuşan sigorta şirketi yetkilisi Muhammed Karakum, “Yılın ilk üç ayında hasar ödeme tutarları oldukça yükseldi. Bunun sebebi parça maliyetlerindeki ve işçi ücretindeki artışlar” dedi.

Çok okunan HÜDA-PAR dörtte dört yaptı

Karakum, geçen yıl ortalama 5 bin liraya yaptırılan bir kasko poliçesinin bu sene 15 bin lira civarında olduğunu yine geçen yıl 1200 liraya yapılan trafik poliçesininse bu yıl 3 bin lira civarına yapılabileceğini belirtti.

Sigorta sektörü yetkilileri, trafik sigortaları zamanı geldiğinde yenilenmesi ve trafiğe sigortasız çıkılmamasını öneriyor.