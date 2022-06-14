Kasımpaşalı futbolcu: Penaltı, Avustralya’ya teşekkür etmemin tek yoluydu

Ailesiyle Sudan’dan kaçıp Avustralya’ya sığınan futbolcu Awer Mobil (26), yeni ülkesine Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off final maçında attığı penaltıyla teşekkür etti.

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Dün akşam Avustralya ile Peru arasında Katar’da oynanan 90 dakika 0-0 bitti. Dünya Kupası’na katılacak takım penaltı atışlarıyla belirlendi. Avustralya 5-4 galip geldi.

Eşitliği bozan dolayısıyla sonucu belirleyen penaltıyı atan, Kasımpaşa’nın kiralık oyuncularından Avustralya vatandaşı Mabil, bunun ailesi ve kendisine kucak açan ülkeye teşekkür etmenin bir yolu olduğunu söyledi: “Penaltıyı kaçırmayacağımı biliyordum. Bu, ailem adına Avustralya’ya teşekkür etmemin tek yoluydu.“

Mülteci kampından Dünya Kupası’na

Anne-babası Sudan’daki çatışmalardan kaçan Mabil, Kenya’da bir mülteci kampında doğdu. Günde bir öğün yemek yenen kampta futbola başladı. Ailesi 2006’da Avustralya’ya yerleşti. Orada Adelaide United futbol takımına dahil oldu. Sonrasında da Danimarka’nın FC Midtjylland takımına transfer olan Mabil, Kasımpaşa’ya kiralandı.

”Mülteci kampındaki bir barakada doğdum. Buradaki otel odam kesinlikle oradan büyüktür. Avustralya beni ve ailemi kabul ederek bize hayatta bir şans verdi. Ben de bize sundukları imkanlar için penaltıyla teşekkür etme şansı buldu” diyen Mabil, mülteci çocuklara ilham kaynağı olmak istediğini söyledi.

Ağabeyi Awer Bul onunla gurur duyduklarını söyledi: ”Onu Avustralya milli takımıyla sahada görmek bize çok iyi hissettiriyor.”

Mabil, Avustralya’nın yanı sıra ailesi kaçtıktan yıllar sonra, 2011’de Sudan’dan bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan’ın da vatandaşı.