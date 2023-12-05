Türkiye’de binek ve hafif ticari araç pazarında kasımda en fazla satılan markalar sırasıyla Renault, Fiat ve Volkswagen.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye’de otomobil satışı, yılın 11 ayında 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artarak 1 milyon 73 bin 982 adete çıktı. Bu, tüm zamanların rekoru.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 5 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat’ı, 12 bin 970 adetle Renault, 7 bin 862 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford, 7 bin 433 satışla dördüncü, Toyota 7 bin 265 satışla beşinci sırada.

Otomobil satışları

Binek otomobil satışları ele alındığında kasım ayında en fazla satılan marka 11 bin 471 ile Renault. Ardından 8 bin 581 satışla Fiat ve 6 bin 699 satışla Volkswagen geliyor.

Hyundai, 5 bin 373 satışla dördüncü, Toyota, 5 bin 71 satışla beşinci sırada.

4 bin 401 adet Togg satıldı

Toplam 51 markanın yer aldığı ODMD’de listesinde geçen ay Seres ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Kasımda 4 bin 401 adet Togg satıldı. Tesla’nın satışı 900 adette kaldı.

Lüks araçlar

Lüks otomobil grubunda kasımda 66 Porsche, 52 Lexus, 16 Maserati, 15 Jaguar, üç Lamborghini, iki Ferrari, birer de Bentley ve Aston Martin satıldı.

Türkiye pazarına yeni giriş yapan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin tek modeli Atto 3’ten 552, Çinli lüks otomobil markası HONGQ’dan ise üç adet satıldı.

Hafif ticarinin ilk beşi

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında geçen ay listenin ilk sırasında 7 bin 424 satışla Fiat yer aldı. Fiat’ı, 3 bin 973 satışla Ford, 2 bin 194 satışla Toyota izledi.

Peugeot, 2 bin 108 satışla dördüncü ve Renault 1499 satışla beşinci.