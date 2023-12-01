Kasım kampanyaları kargo hareketliliğini yüzde 35 artırdı

Alışverişteki kasım ayı kampanyaları dolayısıyla kargo sektöründeki yoğunluğun arttığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Çeşitli adlarla geçen ay düzenlenen kampanyalar alışverişteki hareketliliği yoğunlaştırdı.

AA’ya konuşan Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Fatih Önyol, bu kampanyalar dolayısıyla kargo sektörünün de hareketli bir dönemden geçtiğini söyledi.

Önyol, geçmiş yıllarda alışverişlerin belirli günlere sıkışması nedeniyle yoğunluk yaşandığını ve tüketicilerin bundan dolayı satın almak istediği ürüne ulaşmada sorunlar yaşayabildiğini anlattı.

Salgın dönemindeki geliştirmeler ve yatırımlarla sektörün taşıma kapasitesini iki katına çıkardıklarına dikkat çeken Önyol, şöyle konuştu:

“Bu yıl kasım ayı kampanyalarıyla sektörde yaklaşık yüzde 35’lik kargo artışı yaşandı. Ayın en hareketli günü 24 Kasım oldu. Hem ‘Muhteşem Cuma’ hem de ‘Öğretmenler Günü’ aynı zaman dilimine denk geldi ancak kargo sektörü geçmiş yıllara oranla çok daha fazla yük taşıyabiliyor. Normal günlerimiz dahi artık geçmişin kampanya yoğunluğuna çok yakın.”