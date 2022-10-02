Kartpostallık fotoğraftaki mesaj

Haberin fotoğrafı ilk bakışta gün doğarken göl manzarası eşliğinde spor yapanları anlatan bir metin olduğu izlenimi verebilir. Onu da anlatıyor dolaylı yoldan elbette ama kartpostallık fotoğrafta pedal çevirenlerin asıl amacı ciddi bir meseleye parmak basmak.

Çevreciler, su seviyesindeki düşüşe dikkat çekmek amacıyla Van Gölü’nün kıyılarında oluşan adacıklarda bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

Fotoğraf: AA

Masmavi suları, eşsiz koyları ve doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri Van Gölü’nde, küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık sonucu su seviyesindeki düşüş sürüyor.

Metrelerce çekilmenin yaşandığı gölün kıyılarında, eski yapılar ve araziler tekrar su yüzüne çıkarken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki sahilde küçük adacıklar oluştu.

Bisiklet tutkunları çekilmenin yaşadığı bölgeye giderek suyun sığ olduğu bölgelerle adacıklarda bisiklet sürdü. Öğrencilerse suyun sığ olduğu bölgelerde yürüdü, fotoğraf çektirdi.

Arkadaşlarıyla göl üzerinde bisikletle gezen Erkan Kumrioğlu, AA muhabirine, göldeki çekilmenin boyutunun her geçen gün arttığını vurgulayarak şunları söyledi: “Van Gölü’nün çekilmesine ve küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla bisiklet etkinliği düzenledik. Sahilde bisiklet turunu tamamladık. Suyun çekildiği bölgelerde bisiklet sürdük. Son yıllarda küresel ısınma var ve Van Gölü de çekildi ve adacıklar ortaya çıktı. Kumlar yüzeye daha yakın hale geldi.”

Van’a ilk kez geldiğini belirten Serkan Akçan da kenti çok beğendiklerini, göldeki çekilmenin üzücü olduğunu ifade etti.



