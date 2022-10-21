Kars’tan kar manzaraları

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası Kars’ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde etkisini gösterdi.

Kars’ta kar yağışının ardından atların yiyecek arayışı

Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını yemlemeye çıkartan köylüler beyaz örtüyle karşılaştı.

Söz konusu köylerde başıboş bırakılan atlar ise yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Fotoğraflar: AA

Karı fırsata çeviren öğrenciler de ders arasında kardan adam yapıp, kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Eğlenceli anlar yaşayan çocuklara öğretmenleri de eşlik etti.