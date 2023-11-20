Karşılıksız çek oranında rekor artış

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ekimde karşılıksız çek tutarının bankalara ibraz edilen toplam çek tutarına oranının yüzde 1,39’a yükseldiğini açıkladı. Bu, 2021 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye.

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TBB Risk Merkezi verilerine göre ekimde karşılıksız çek tutarı 8,1 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Aynı dönemde bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı da 583,3 milyar lirayla tarihi zirveyi gördü.

Bloomberg HT’nin haberine göre karşılıksız çek oranı yüzde 1,39. 2021’de bu oran 0,95’ti.

Karşılıksız çek oranı haziran ve temmuzda da yüzde 1,38 ile son zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.