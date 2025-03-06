Kars ve Artvin için yağış uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun kuruluşunun 250’inci yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek 2’nci Dünya Savaşı’yla ilgili konuştu: “Biz olmasaydık, şu anda hepiniz Almanca konuşuyor olurdunuz, belki biraz da Japonca da karışırdı.”