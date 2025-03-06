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Yaramazlara biraz batar!

Kars ve Artvin için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM), tahminine göre Kars ve Artvin’de yağış etkili olacak.

Fotoğraf: Canva

Yağışın Artvin’de yağmur, Kars’taysa kar şeklinde olması bekleniyor.

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