Kars ve Artvin için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM), tahminine göre Kars ve Artvin’de yağış etkili olacak.
Yağışın Artvin’de yağmur, Kars’taysa kar şeklinde olması bekleniyor.
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sekiz ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun kuruluşunun 250’inci yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek 2’nci Dünya Savaşı’yla ilgili konuştu: “Biz olmasaydık, şu anda hepiniz Almanca konuşuyor olurdunuz, belki biraz da Japonca da karışırdı.”
Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika’ya 1-0 mağlup oldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.
ABD merkezli araştırma kuruluşu Pew Research’ün 2010-2020 dönemini kapsayan küresel din istatistikleri raporuna göre dünya genelinde nüfusu en hızlı artan dini grup Müslümanlar.