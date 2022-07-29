Karpuzun çekirdeğinin çitlendiği kent

Türkiye’nin dört bir yanında en sevilen kuruyemişlerden biri çekirdektir şüphesiz. Kimi dostlarla, aileyle sohbetlere eşlik ettirir çekirdeği kimi açık havada otururken ya da TV izlerken tüketir. Batman’da da durum farklı değil. Ancak onlar kabak veya ayçekirdeği değil karpuzun çekirdeğini çitliyor.

Fotoğraflar: AA

Kentte kuruyemişçilerde ve sokaklardaki tezgahlarda satılan karpuz çekirdeği, tesislerin yanı sıra evlerde de hazırlanıyor.

Yaz aylarının sonunda çekirdek yapımı için üretilen karpuzlardan elde edilen çekirdekler, önce kurutuluyor, daha sonra işleme tesislerine satılıyor. Tesislerde tuzlu suda haşlanan ve kavrulan çekirdekler paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan karpuz çekirdeği, sohbetlere renk katıyor.

Kuruyemiş işletmecisi Abdurrahman Balcı, AA muhabirine, temmuz ayından sonra çekirdek üretimi için özel yetiştirilen karpuzlardan patoz denen makineden geçirilerek çekirdeğin ayrıldığını, daha sonra çekirdeklerin kurutularak toptancılara satıldığını aktardı.

Kavrulmuş ya da haşlanmış

Kuruyemiş firmaları ve özel karpuz çekirdeği üreten işletmelerin kavrulmuş ve haşlanmış olarak iki şekilde ürünü pazarladıklarını belirten Balcı, “Karpuz çekirdeği yöremizde en çok tercih edilen çekirdeklerdendir. Çok lezzetli. Genellikle kış aylarında tüketiliyor. Tuzlu olduğu için yaz aylarında tüketimi azalıyor” dedi.

Balcı, kargoyla yollayarak Türkiye’nin dört bir tarafına sattıkları ürünü Batman’a misafir olarak gelenlerin de tadınca beğendiklerini ve satın aldığını söyledi.

Esnaf Erkan Sevim de karpuz çekirdeğinin misafirlere yapılan ikramlar arasında olmazsa olmaz çerezler arasında bulunduğunu belirterek, “Muhteşem bir lezzeti var. Evde, işyerinde tüketiyoruz” dedi.

‘Kadim bir lezzet’

Bir diğer esnaf Hasan Yalçın, karpuz çekirdeğinin geçmişten gelen kadim bir lezzet ve sohbetlerin vazgeçilmez çerezi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: ‘‘Zaman zaman kıraathanede arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman sohbetlerimizde bu çekirdeği tüketiyoruz. Geçmişte akşam bir araya gelenler karpuz çekirdeği eşliğinde sohbet ederlerdi. Biz de misafirlerimize ikram ediyoruz. İstanbul’a, İzmir’e kadar gönderiyoruz.”