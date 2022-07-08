Karl Lagerfeld’in eskizleri tahmin edilenden üç kat fazla fiyata satıldı

Bu yıl şubat ayında ölen Alman moda tasarımcısı Karl Lagerfeld’in eskizleri açık artırmada tahmin edilenden üç kat yüksek fiyata satıldı.

Fotoğraf: Sotheby’s

Fransız moda evi Chanel ve İtalyan moda evi Fendi’nin kreatif direktörlüğünü yapan Lagerfeld’in eskizleri Fransa’nın başkeni Paris’te Sotheby’s tarafından düzenlenen açık artırmada satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Toplam 350 bin 406 avroya (6 milyon 134 bin lira) satılan 25 eskizin en yüksek fiyata alıcı bulanı, Fransız moda evi Chloé için 1970’lerde çizdiği oldu. Bu eskiz 40 bin 320 avroya (705 bin 809 lira) satıldı. Eskizlerin en eskisi 1969 yine Chloé için çizdiğiydi.

Fotoğraf: Sotheby’s

Müzayedenin küratörü Caroline Lescure, ”O, çizim yapmayı çok seven bir adamdı. Her şeyi saklamış. Satılanlar onun arşivinden. Onun moda alanında bir deha olduğunu eskizlerinden görüyoruz” dedi.

Lagerfeld’in Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde sakladığı eskizlerden elde edilen para onun isim haklarına sahip şirkete aktarılacak.