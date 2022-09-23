Karısını ve iki akrabasını öldürdü; intihara teşebbüs etti

Giresun’un Espiye ilçesinde karısını ve iki akrabasını silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.

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AA’nın aktardığına göre Nuri Çamur, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur’la bu konuyu görüşmek için Orman Sokak’ta kaldığı eve gitti. Tartışma çıktı.

Eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kılıç’a tabancayla ateş eden Nuri Çamur, daha sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Nuri Çamur’un tedavisi sürüyor.

Polis soruşturma başlattı.