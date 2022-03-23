Karısını öldürüp kaçmıştı; kızını öldürmek isterken yakalandı

Adana’da iki gün önce sokakta karısını öldüren zanlı, kızını da öldürmek isterken gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, önceki gün merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde boşanma aşamasındaki üç çocuğunun annesi Fadime K.’yı öldüren Rahmi K’nın, Mustafalar Mahallesi’ndeki kızı E.Ö.’yü de öldürmeye gideceği bilgisi üzerine bölgede tedbir aldı.

Jandarma ekipleri, elinde pompalı tüfekle E.Ö.’nün evine giderek kapıyı tekmeleyen Rahmi K.’yı teslim olmaya çağırdı.

Elindeki pompalı tüfeği atarak kaçmaya çalışan Rahmi K. arazideki kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ekiplerine teslim edildi.

Rahmi K., önceki gün, boşanma aşamasında olduğu eşi Fadime K.’yı evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçmıştı. Fadime K.’nın, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve çocuklarıyla ayrı eve taşındığı belirtilmişti.