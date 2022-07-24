Karısını öldürüp intihar etti

Eskişehir’de karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

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Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi’nde Güllü Sülük (40) ile eşi Ramazan Sülük (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ramazan Sülük (43), yanındaki ruhsatsız tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Sülük çiftinin cansız bedenleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Otopsiden sonra Ramazan Sülük’ün yakınları tarafından alınan cenazesi, Emek Mahallesi Safa Camisi’nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Güllü Sülük’ün cenazesi memleketi Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine gönderilecek.

Çiftin dört çocuğu var.