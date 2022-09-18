Karısını öldürdü; intihara teşebbüs etti

Kırşehir’de karsını öldüren kişi, aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

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AA’nın haberine göre Mustafa T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T.’yle (20) konuşmak için Kervansaray Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla eşine ateş ederek evden ayrıldı.

Göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice T., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Mustafa T., Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda aynı tabancayla kendini vurdu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.