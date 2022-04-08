Kargo uçağı acil indiği havalimanında ikiye bölündü

Lojistik şirketi DHL’in bir kargo uçağı, dün, acil indiği havalimanında ikiye bölündü.

Fotoğraf: Guardian

Boeing 757-200 tipi uçağın pilotu Kosta Rika’nın Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı’na acil indi. Pistten çıkan uçaktan dumanlar yükseldi ve havalimanı ikiye bölündü.

Şirket, uçağın iki kişilik mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğunu, birinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü açıkladı.

Açıklamada, şirketin faaliyetlerinde bir aksama olmadığı, uçağın kendileri ve havalimanı yetkililerinin ortak kararı ve işbirliğiyle bulunduğu yerden kaldırılacağı belirtildi.

Teknik sorunun ayrıntılarının anlaşılması için inceleme başlatıldı.

Kosta Rika Sivil Havacılık Dairesi, Guatemala’ya gitmek için havalanan uçağın hidrolik sisteminde bir sorun olduğunu, pilotun kalktıktan kısa bir süre sonra acil iniş yapmak zorunda olduğunu bildirdiğini kaydetti.

Havalimanı uçak ikiye bölündükten beş saat sonra yeniden açıldı. Beş saatlik kapanmadan 85 bin yolcu ve 57 uçuş etkilendi.