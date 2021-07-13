Kardinal kılığında dolandırıcılık yapan çeteyi, rahip kılığındaki polisler yakaladı

İtalya’da kardinal kılığına girerek işinsanlarını 1,7 milyon avro dolandıran bir çete, rahip kılığına giren polisler tarafından yakalandı.

Başkent Roma’da yapılan operasyonda, dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlamalarıyla beş kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Katolik Kilisesi’nin en üst düzey dini rütbesi kardinallere ya da rahiplere özel cübbelerden giyip kendin ‘Vatikan’ın aracısı’ olarak tanıtarak işinsanlarını dolandırdığı belirtildi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın İtalyan basınından aktardığına göre çete, ekonomik açıdan zor durumdaki işinsanlarına ‘Vatikan bankasından avantajlı krediler kullandırma’ vaadinde bulunuyordu. Çete üyeleri, inandırıcı olabilmek için Vatikan’a yakın mekanlarda ve Katolik Kilisesi’nin üniversitesi Gregoriana’da randevu veriyordu. Vatikan bankasından uygun koşullarda kredi vaadiyle nakit olarak bir miktar kapora talep eden çete, bu nakit parayı aldıktan sonra kayıplara karışıyordu. Çetenin bu yolla 2017’den beri en az 20 kişiyi toplamda 1,7milyon avro dolandırdığı belirtiliyor.

Soruşturma, 2017 yılında 20 bin ve 75 bin avro dolandırılan iki otel işletmecisinin şikayeti üzerine başlatıldı. Telefon dinlemelerinden birinde elebaşı Lucio Cesaroni’nin “Polis beni nasıl tutuklayabilir ki dokunulmazlığım var” diyerek güldüğü duyuldu.

Çete, son olarak Roma’daki Santa Maria degli Angeli Bazilikası’nda bir işinsanını dolandırmak isterken yakalandı. 500 bin avro kredi vaadiyle 15 bin avro nakit para aldıktan sonra arka kapıdan kaçmaya çalışan çete üyeleri, rahip kılığına girmiş polisler tarafından gözaltına alındı.