Kardeşini yanına alıp direksiyon başına geçen dokuz yaşındaki çocuktan polise: Okyanusta yüzmeye gidiyoruz

ABD’nin Utah eyaletinde polis, bir kazaya karışan aracın direksiyonunda dokuz yaşındaki bir kız çocuğu ve yanında dört yaşındaki kız kardeşini görünce hayrete düştü. İkili, California eyaletine, okyanusta yüzmeye gittiklerini söyledi.

Fotoğraf: West Valley Polisi

Utah sınırlarındaki West Valley City’nin polis teşkilatı Twitter hesabından, West Jordan kentinde yaşayan iki kardeşin çarşamba sabahı saat 03:00’te uyanıp anne babaları uyurken otomobili alıp yola çıktıklarını açıkladı.

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Açıklamaya göre ikili, ‘deniz tatili’ yapmak için 10 saatlik bir yolculuğa çıktı. Dokuz yaşındaki abla saatte 16 kilometre hız yapıyordu; iki ana yoldan geçtiler. Ancak yolculuk kısa süre sonra kazayla sonuçlandı. West Valley City’de, önce bir otomobile sonra da bir kamyona çarptılar. İkisinin de emniyet kemeri bağlıydı ve yaralanmadılar.

Diğer sürücüler de yaralanmadı. Polis kaza mahalline yaklaşırken üstlerindeki kameraya yansıyan görüntülerde, birinin, “İnanamıyorum. Çılgınlık bu. Çocuk araç kullanıyor” dediği duyuluyor.

İkilinin anne-babası polisin telefonuyla uyandı ve çocuklarının California yolculuğuna çıktığını öğrendi. Olup biteni öğrenince şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşıran çift kızlarını polisten teslim aldı.