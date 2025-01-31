Karayipler'de kıyıya sürüklenen bir teknede 13 ceset bulundu

Karayipler’de Saint Kitts ve Nevis Sahil Güvenlik Ekipleri, ülke kıyılarında sürüklenen bir teknede 13 ceset buldu.

Fotoğraf: Wikipedia

Ülkede beş gün önce Trinidad ve Tobago yakınlarında bir sandalda da beş kişinin cesedi bulunmuştu.

TRT Haber‘in The Guardian’dan aktardığına göre iki olay arasında bağlantı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ölen kişilerin kimlikleri ve uyrukları hakkında da henüz net bir bilgi yok.

Saint Kitts ve Nevis Emniyet Müdür Yardımcısı Cromwell Henry, çarşamba bulunan cesetlerin ileri derecede çürümüş olduğunu ve kurbanların yaş veya cinsiyet bilgilerinin tespit edilemediğini söyledi.

Tekne kıyıya çekilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.