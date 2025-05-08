Karatepe Aslantaş yazıtları, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne girdi

Osmaniye’de Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’ndeki Anadolu ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne kaydedildi.

Karatepe Aslantaş yazıtları. Fotoğraflar: AA

Yazıtların bulunduğu müze, Türkiye’nin ilk açık hava müzesi. Ayrıca Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alıyor.

Vali Erdinç Yılmaz yazıtların kütüğe kaydedilmesine ilişkin şöyle konuştu:

* UNESCO yürütme kurulunun Paris’teki oturumunda alınan kararla Karatepe Aslantaş yazıtları, ‘Karatepe Yazıtları’ adıyla UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedildi.

* Müzemizdeki yazıtların bu listeye girmesinin, buradaki eserlerin korunması anlamında çok kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

* Bu yerleri bütün insanımızın görmesi çok önemli ve kıymetli. Onların bu yerleri gördüklerinde çok beğendiklerini de biliyorum.

UNESCO Dünya Belleği programı

UNESCO’nun aktardığına göre dünya belleği programı insanlığın ortak belgesel mirasını koruma, erişilebilir kılma ve bu mirasın önemine dair farkındalığı artırma hedefiyle 1992’de kuruldu.

Yağma, yasadışı ticaret, yıkım ve ihmalkârlık gibi etkenlerin, kültürel mirasın korunmasını daha da zorlaştırdığını belirten UNESCO, bu sorunlara çözüm için programı başlattı.

Üye devletler, programın kamusal ayağı olan Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne önemli belgesel miraslarını kayıt altına almak üzere sunmakta, şartları karşılayan miraslar kütüğe kaydediliyor. Böylece insanlığın ortak belleği tanıtılıyor, korunuyor ve bu konuda farkındalık yaratılıyor.