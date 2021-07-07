Karantinayı ihlal davasında beraat: Ailesine virüsü bulaştırmamak için eve gitmediğine hükmedildi

Kayseri’de Covid-19 testi pozitif çıkan Zekeriya Ş. (26), karantinanın ilk günü bir rezidansta oda kiralayıp karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada beraat etti. Hakim, yaşlı aile bireylerine virüsü bulaştırmamak için evine gitmediğine hükmetti.

Geçen yıl 4 Eylül’de, Covid-19 testi pozitif çıkan Zekeriya Ş., karantinanın ilk gününde evine gitmedi. Polis kontrolünde, karantinada olması gerektiği belirlenen Zekeriya Ş.’nin, kentteki bir rezidansta konakladığı belirlendi ve hakkında tutanak hazırlandı.

Soruşturma sonucunda düzenlenen iddianamede, karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen Zekeriya Ş.’ye TCK’nın 195’inci maddesindeki ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan iki aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Zekeriya Ş. hazır bulundu. Suç işleme kastı olmadığını öne süren Zekeriya Ş., “Evde yaşlı annem ve babam vardı. Onlara virüs bulaşmasın diye bir süite gittim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Hakim Birol Küçük, Zekeriya Ş.’nin kasıtlı olarak dışarı çıkmadığına, aile bireylerini korumak amacıyla evine gitmediğine hükmederek beraatine karar verdi.