Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a Milli Görüş hatırlatması: Ben gömlek çıkarmadım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ben hocama (Necmettin Erbakan) senden daha yakın oldum” diyerek kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sadece şunu diyorum; ben hocamın yanında bulundum, sizinle de yan yana durduk ama ben hiçbir zaman gömlek çıkarmadım.”

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Dönemin başbakanı Erdoğan, 2003’te “Üstümüzdeki Milli Görüş gömleğini çıkardık” demişti. Dönemin Saadet Partisi bele başkanı Necmettin Erbakan’sa buna “O gömleği çıkartıp ne giyeceksiniz. Bilderberg, Rotaryen gömleği mi? Bunları kendi milletvekillerinize kabul ettiremezsiniz çünkü onlar Milli Görüş ocağında yetişmiştir” diye karşılık vermişti.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, Türkiye’de sebze ve meyvelerin taneyle alınır hale geldiğini belirtti. Kalabalık iftar sofralarıyla bilinen Ramazan’ın geçim derdinin gölgesinde kaldığını söyledi.

AKP döneminde yaşanan enflasyonun 1994 krizi seviyesine ilerlediğini belirten Saadet Partisi lideri,

Erdoğan’ın son dönemde verdiği manda yoğurdu ve gençlere yurt dışını gezme tavsiyelerini de eleştirdi. Erdoğan’ı gerçeklikten kopmakla suçlayarak, yaşam koçluğu yapma tavsiyesinde bulundu.

‘Direksiyonu uçuruma doğru kırdılar’

AKP iktidarının değişeceğini, ancak geride sıkıntılar kalacağını belirten Karamollaoğlu, bu duruma

üzüldüklerini söyledi: “TÜİK’in açıkladığı son rakamlar bile Erdoğan hükümetinin ülkemizi içine soktuğu darboğazı tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Enflasyon yüzde 61’lik oranıyla son 20 yılın zirvesini yenilemiş oldu. Bireysel kredi ve kart borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre üç kat arttı. İç savaş olmak üzere siyasi krizler yaşayan ülkelerin enflasyonunun çok daha üstünde bir enflasyonla karşı karşıyayız.

‘Gençler otobüs bileti alamıyor’

Bizim ikazlarımıza rağmen, ‘Ben ekonomistim’ diyen Erdoğan hükümeti ve ortakları dört yıl önce

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, direksiyonu bugün gitmekte olduğumuz uçuruma doğru

kırmışlardı. Bugün gençler, dünya turunu, ülkeyi gezmeyi bırakın bayramda memleketlerine gidecekleri otobüs biletini almakta bile zorlanıyorlar. Sayın cumhurbaşkanının bunlardan haberi yok, gerçeklerden

kopmuş durumda.“

‘AKP, Filistin’i kınar hale geldi’

İsrail için ‘katil’ tabirini kullanan Saadet Partisi lideri, Kudüs’te yaşanan olayları anımsatarak AKP’ye

seslendi: “Katil İsrail devleti Ramazan’da Kudüs’te alçakça saldırılarında devam ediyor. Müslümanları kendi bölgelerinde katlediyor. İsrail’le normalleşme sevdasına düşmüş olan bugünkü iktidar, bu hususta o kadar ileriye gitti ki Filistinlileri kınar hale geldi. Allah’tan korkun yahu!”

