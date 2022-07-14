Karalar, ‘kütüphanede namaz kılamayanlara’ makam odasını gösterdi

Adana’da İnce Memed Halk Kütüphanesi’nde namaz kılmak isteyen bir kişinin engellendiğine ilişkin haberlere yanıt veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin hedef alınmasına tepki gösterdi.
Karalar “İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz” dedi.
Haziranda Adana’daki belediyeye ait İnce Memed Halk Kütüphanesi’nde namaz kılmak isteyen birinin kütüphane görevlisi tarafından uyarıldığı öne sürülmüş, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi o anlara ait videoyu yayınlamıştı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, sosyal medya paylaşımında olay üzerinden belediyenin hedef gösterildiğini söyledi.
Namaz kılmak isteyenlere ‘makam odasını’ gösteren Zeydan Karalar, şunu söyledi: “İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz.”