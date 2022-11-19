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Yaramazlara biraz batar!

Karagöl’den sonbahar manzaraları

Artvin’de, ender ve eşsiz güzelliğe sahip Karagöl, sonbahar renklerine büründü.

Fotoğraflar: AA

Ardahan’a 52 kilometre, Artvin’in Şavşat ilçesine de 22 kilometre uzaklıktaki ‘doğa harikası’ Karagöl’e Karadeniz’in engebeli yollarından ulaşılıyor.


Gölün etrafını kaplayan ladin, sarıçam ve ahlat ağaçları göle sonbaharda ayrı bir renk katıyor.

Gölün durgun suyuna yansıyan görseller, gölü doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline getiriyor.

Karagöl, suyun berraklığıyla içindeki balıkları da misafirlerine gösterebiliyor.

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