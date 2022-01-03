Karadeniz’de avlanan levrek 2 bin liradan satışta

Ordu açıklarında avlanan levrek 2 bin liradan satışa sunuldu.

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AA’nın aktardığına göre gece Karadeniz’e açılan balıkçıların yakaladığı sekiz kilogram ağırlığındaki levrek, Perşembe ilçesindeki balıkçı tezgahında satılıyor.

İlçede yaklaşık 10 yıldır balıkçılık yapan Emrah Kılıç bu ağırlıktaki levreklerin çok nadir tutulduğunu söyledi.

Kilogramını 250 liradan satışa sundukları balığın toplam fiyatının 2 bin lira olduğunu ifade eden Kılıç, balığın gün içinde restoranlar tarafından satın alınmasını beklediklerini anlattı.

Fiyatı beş yılda 1500 lira arttı

2016 yılının aralık ayında yine AA’nın geçtiği habere göre Sinop açıklarında avlanan aynı kilodaki levrek 500 liradan satışa sunulmuştu.