Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor

Uzmanlar, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: AA

ANI News’in haberine göre, Britanya’daki Roger Williams Hepatoloji Enstitüsünden bilim insanları, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyin üzerindeki etkilerini inceledi.


Bilim insanları, bu kapsamda, farelere yağ oranı yüzde 10’u geçmeyen ve yağ oranı yüzde 55 olan iki farklı öğün verdi.

Araştırmada, 16 haftanın sonunda, yağ oranı yüksek olan gıdalarla beslenen farelerin karaciğerlerinin yağlandığı, bu durumun ise beyinde oksijen miktarını düşürüp, hücrelerde iltihabı artırarak, beyne zarar verdiği saptandı.

Ayrıca, bilim insanları, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların tüketiminin düşürülmesinin yalnızca obezite ile mücadelede değil, aynı zamanda karaciğer sağlığının ve beyin sağlığının korunması için gerekli olduğunu kaydediyor.

SON HABERLER

Karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor

Uzmanlar, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiğini ortaya koydu.

Zelenski: Her senaryoya hazır olmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun saldırıları yüzünden ülkede enerji sorunları yaşanmasına rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

İyot eksikliği; efsane mi gerçek mi?

İyot, vücudun kendi kendine üretemediği bir mikro element. Dünya nüfusunun yüzde 30’u iyot eksikliği bölgesinde yaşıyor, yüzde 70’inden fazlası az ya da çok iyot eksikliğinden etkileniyor.

Paris saldırganı yeniden gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne silahlı saldırı düzenleyerek üç kişiyi öldüren zanlı sağlık durumunun değerlendirilmesi için psikiyatri kliniğine sevk edildikten sonra yeniden gözaltına alındı.