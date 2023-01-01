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Yaramazlara biraz batar!

Karabük’teki çöplükte öldürülmüş yedi köpek bulundu

Karabük’teki eski çöplükte yedi köpeğin ölü bulunmasına ilişkin jandarma ve belediye ekiplerince inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre eski Karabük çöplüğü mevkisinde köpek ölüsü gören vatandaşlar, durumu jandarma ve belediyeye bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yedi köpeğin öldüğünü belirledi.

Hayvanların yaklaşık 15 gün önce silahla vurularak ya da zehirlenerek öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Köpekler, daha sonra belediye ekiplerince gömüldü.

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