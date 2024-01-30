Kar yine gelmedi: Soğuk hava İstanbul’u terkediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), iki gündür devam eden soğuk ve yağışlı havanın bugün de devam edeceği ancak gece saatlerinden itibaren kenti terk edeceği tahmininde bulundu.

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Birkaç gün önce hem İBB hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da kar yağışı beklendiğini açıklamıştı ancak Silivri ve Çatalca’nın yüksek kesimleri hariç tahminler yine tutmadı.

AKOM’un verilerine göre, iki gündür kentte etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar artacak

iki gündür kentte etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren İstanbul’u terk etmesi bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağı, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.