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Yaramazlara biraz batar!

Kar topu oynayan çocukları silahla tehdit etti

İstanbul’da kar topu oynayan çocukları silahla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Şubat’ta, 5’inci Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi’ndeki sitede bir kişinin silahla, kar topu oynayan çocukları ve aileleri tehdit ettiği ihbarı aldı.


Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli H.I.’yı, olayda kullandığı silahıyla sitedeki evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı ‘silahlı tehdit’ ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından tutuklandı.

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