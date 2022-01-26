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Yaramazlara biraz batar!

Kar nedeniyle çöken çatının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’da kar nedeniyle ahırın çatısının çökmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Besni ilçesi Çakırhöyük beldesinde Ramazan Çolak’a ait ahırın çatısı yoğun kar yağışının ardından çöktü.


Çolak ailesinin yakınları, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak’ı enkaz altından çıkardı.

Babası ile Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aysel Gizem Çolak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahırda bulunan 60 küçükbaş hayvan ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldı.

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