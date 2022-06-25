Kapadokya’da yoga etkinliği

Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği, belediyeyle işbirliği yaparak Nevşehir’in Göreme beldesinde yoga etkinliği düzenledi.

Fotoğraflar: AA

Perili Ozanlar Vadisi’nde düzenlenen etkinliğe Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Gaurav Gandhi ve Nevşehir Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren ile her yaştan yogasever katıldı.

Gandhi, bu yıl Dünya Yoga Günü’nün ‘insanlık için yoga’ temasında kutlandığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Hindistan’ın önerisi üzerine 2014’te 21 Haziran’ı ‘Dünya Yoga Günü’ ilan ettiğini anımsatan Gandhi, bu günün tüm dünyada ilk kez 21 Haziran 2015’te kutlandığını söyledi.

O tarihten bu yana Dünya Yoga Günü’nün büyük coşkuyla kutlandığını belirten Gandhi şöyle devam etti: “Covid-19 salgınının zirvesi sırasında yoga, insanlığa acıları hafifletmede hizmet etti. Ortaya çıkan Covid sonrası jeopolitik senaryoda da yoga insanları şefkat, nezaket yoluyla bir araya getirecek, birlik duygusunu teşvik edecek ve insanlar arasında dayanıklılık oluşturacak.”