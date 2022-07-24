Kapadokya semalarında balon festivali

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik her sabah sıcak hava balon turu düzenleniyor.

Fotoğraflar: AA

Gün doğumunda, Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları güzel görüntü oluşturuyor.

Göreme, ayrıca, üç yıldır bir balon festivaline de ev sahipliği yapıyor. 21 Temmuz’da başlayan 3’üncü Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali’nin sonuncu günü olan bugün Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen sıcak hava balonları da gösteri uçuşu yapıyor.

Birbirinden renkli, farklı semboller bulunan balonlar görenlerin içini açıyor.