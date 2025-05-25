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Yaramazlara biraz batar!

Kanseri yenen Ali Asaf Demir için binlerce kişi balon uçurdu

Sekiz aylıkken yakalandığı kanser hastalığını üç yaşında yenen Ali Asaf Demir için binlerce kişi balon uçurdu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Ali Asaf’ın babası Samet Demir sosyal medyadan “Oğlum kanseri yendi balon uçurmak istiyor, gelir misiniz?” paylaşımı yaptı. İstanbul’un ilçesi Sancaktepe’de belediye binası önündeki etkinlikte Ali Asaf’a destek olan binlerce kişi balon uçurdu.


Sosyal medyada da etkinliğe katılan pek çok kişi paylaşımlarıyla Ali Asaf’a destek oldu.

Anne Esra Demir hastalık ve tedavi sürecinin zorluğunu belirterek Ali Asaf’a sekiz aylıkken teşhis konulduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

“Eşimle birbirimize baktığımızda yaşadığımız çaresizliği anlatamam. Birbirimize kenetlendik. Asaf’ın sağlığına kavuşması için daha çok uğraştık. Çok dua ettik. Hamdolsun şu an iyi, inşallah bundan sonraki hayatında da hep iyi olur.”

Baba Demir’se Ali Asaf’ın zorlu bir süreçten geçtiğini ama artık önlerine bakacaklarını söyledi.

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