Kanseri yenen Ali Asaf Demir için binlerce kişi balon uçurdu

Sekiz aylıkken yakalandığı kanser hastalığını üç yaşında yenen Ali Asaf Demir için binlerce kişi balon uçurdu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Ali Asaf’ın babası Samet Demir sosyal medyadan “Oğlum kanseri yendi balon uçurmak istiyor, gelir misiniz?” paylaşımı yaptı. İstanbul’un ilçesi Sancaktepe’de belediye binası önündeki etkinlikte Ali Asaf’a destek olan binlerce kişi balon uçurdu.

Sosyal medyada da etkinliğe katılan pek çok kişi paylaşımlarıyla Ali Asaf’a destek oldu.

Anne Esra Demir hastalık ve tedavi sürecinin zorluğunu belirterek Ali Asaf’a sekiz aylıkken teşhis konulduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

“Eşimle birbirimize baktığımızda yaşadığımız çaresizliği anlatamam. Birbirimize kenetlendik. Asaf’ın sağlığına kavuşması için daha çok uğraştık. Çok dua ettik. Hamdolsun şu an iyi, inşallah bundan sonraki hayatında da hep iyi olur.”

Baba Demir’se Ali Asaf’ın zorlu bir süreçten geçtiğini ama artık önlerine bakacaklarını söyledi.

Ali Asaf için ordaydık biz de🤍🎈 pic.twitter.com/fMtDwP2pUx — Üzlem (@ozlemceceen) May 25, 2025

Ali Asaf'ın bu güzel anına eşlik etmeye geldik. Bir ömür boyu mutlu ❤ Sancaktepe Belediyesi @kedibettyy pic.twitter.com/HD6YuihT34 — Özge Mert (@ozgeemeert) May 25, 2025

Sancaktepe Belediyesi Balonlar Ali Asaf için Uçuruldu iyiki varsın Ali Asaf pic.twitter.com/FhZwtWzhEN — Ömer Koçak (@omerkocakk68) May 25, 2025

Sancaktepe Belediyesi Ali Asaf için Kalabalık her dakika daha fazla artıyor. Bak bu miting değil siyasi değil. Bir babanın kanseri yenen oğlu için yaptığı davet. Lan biz çok büyük bir milletiz. pic.twitter.com/xTHxDVU2sp — Taylan Yılmaz 🇹🇷͜͜͡͡✯ (@Barantaylany) May 25, 2025

Çok güzel ömrün olsun Ali Asaf… 🤍🎈 pic.twitter.com/HyHaSBDR7j — Ayşenur Afyon Sarıaslan (@aysenurafyon) May 25, 2025