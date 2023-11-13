Yaramazlara biraz batar!

Kansere karşı mücadelesiyle tanınan Ayşenur Parlak hayatını kaybetti

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Ayşenur Parlak hayatını kaybetti.

12 yaşından beri farklı kanser türleriyle mücadele eden ve tedavi süresi boyunca yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Parlak, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.


Parlak’ın eşi Savaş Parlak, eşinin ölümünü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

“Hüküm Allahın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Malesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek”

12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Parlak, 33 yaşında kolon kanserine yakalandığını öğrenmişti.

“10 Amazon Yüksek Doz Yaşam” kitabının yazarlarından biri olan bir çocuk annesi Parlak, tedavi süreçlerini sosyal medya hesabından yayınlıyordu.

SON HABERLER

Altın madeninde toprak kayması: Şirketin Türkiye müdürü adli kontrolle serbest

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada şirketin Türkiye’deki müdürü C.D. gözaltına alındı. C.D. yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. İliç’teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin ‘Türkiye Ülke Müdürü’ C.D. yakalandı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı […]

Deep Purple 25 Haziran’da İstanbul’da

Hard rock ve heavy metal türünün öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple, üçüncü kez İstanbul’da konser verecek. Konuya ilişkin açıklamaya göre “Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Burn”, “Child in Time”, “Soldier of Fortune”, “Hurricane” ve “Perfect Strangers” gibi birçok şarkıya imza atmış ve albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satan grup, 25 […]

Size bir karabatak eyvallahı

Konuştuğumuz, anlaştığımız, anlaşamadığımız, tartıştığımız bir ortam dil; ona özen göstermek dili iyileştirmenin ötesinde iyiliklere pencere açar.