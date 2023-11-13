Kansere karşı mücadelesiyle tanınan Ayşenur Parlak hayatını kaybetti

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Ayşenur Parlak hayatını kaybetti.

12 yaşından beri farklı kanser türleriyle mücadele eden ve tedavi süresi boyunca yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Parlak, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Parlak’ın eşi Savaş Parlak, eşinin ölümünü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

“Hüküm Allahın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Malesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek”

12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Parlak, 33 yaşında kolon kanserine yakalandığını öğrenmişti.

“10 Amazon Yüksek Doz Yaşam” kitabının yazarlarından biri olan bir çocuk annesi Parlak, tedavi süreçlerini sosyal medya hesabından yayınlıyordu.