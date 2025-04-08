Kanlaon Yanardağı'nda patlama: Küller 4 bin metre yüksekliğe ulaştı

Filipinler’in Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda patlama meydana geldi. İlk raporlara göre küller 4 bin metre yüksekliğe kadar ulaştı.

Kanlaon Yanardağı’nda patlama. Fotoğraf: AA

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı’nın yerel saatle 05:51’de faaliyete geçtiğini açıkladı.

İlk raporlara göre patlama sırasında yanardağın külleri 4 bin metre yüksekliğe kadar ulaştı.

Bölge istasyonundaki kameralardan, püsküren lavların yamaçlardan aşağı aktığı görüldü.

Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024’te de faaliyete geçmişti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı nedeniyle alarm seviyesi ikiden üçe yükseltilmişti.