Kani Torun’dan ‘hatim engeli’ açıklaması: Önce onay verdiler, kim olduğumu öğrenince ‘Orası tadilatta, kullanamazsınız’ dediler

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, kızı için okunmak istenen hatmin müftülükçe engellendiği iddiasıyla ilgili çıkan tartışmalara dair konuştu.

Görsel: Habertürk

Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci, genel sekreter Kani Torun’un vefat eden kızı için hatim okunmasının, müftü tarafından engellendiğini duyurdu.

Diyanet’ten gelen açıklamadaysa Mevlana Gençlik Merkezi için başvuru yapıldığı ama tadilat gerekçesiyle buna iznin çıkmadığı belirtildi.

Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’a konuşan Kani Torun’sa olayı şöyle anlattı:

“Biz bu konuyla ilgili yakınımızda bir cami arayışına girdik. Camilerle ilgili müftüleri arıyor asistanım. Müsait olan bir camide yapmak istiyoruz diye. Müftülükten birkaç imamın numarası veriliyor. Bu cami arandığında imam diyor ki ‘Tabii ki, alt katımızda gençlik merkezimiz var burayı kullanabilirsiniz. Duanın akabinde yemek de verebilirsiniz ama müftülükten olur almanız gerekiyor’ diyor. Müftülük aranıyor, ‘Tabii ki yardımcı oluruz’ diyorlar.

‘İsmi alalım Müftü beye iletelim’ diyorlar. Benim ismim veriliyor yakını olarak. ‘Görevi ne’ diyorlar. Bu soruya da ne gerek varsa… ‘Emekli milletvekili’ diyor asistanım. Aradan iki saat geçtikten sonra diyorlar ki ‘Orası tadilatta kullanamazsınız.’ Biz de dedik ki imamın haberi yok herhalde bu durumdan, o kullanabilirsiniz dedi. ‘Biz zaten kurumlara vermiyoruz’ demişler. Biz zaten kurum adına istemiyoruz ki, şahıs olarak istiyoruz.”