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Yaramazlara biraz batar!

Kanalizasyon kazısında heykel bulundu: Apollon olduğu düşünülüyor

Afyonkarahisar’daki Sinanpaşa Höyüğü’nün güneybatısında yapılan kanalizasyon çalışması sırasında biri heykel iki tarihi eser bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, heykelin Apollon olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Fotoğraflar: DHA

İş makinesiyle açılan yerde iki eser bulununcac çalışma durdurularak Kaymakamlık, emniyet ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü uzmanları alanda inceleme yaptı.

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Bölgenin Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait arkeolojik yerleşim alanı olduğu tespit edildi. Parçalar incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne taşındı.

Alanın tesciline ilişkin dosya hazırlanarak Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletileceğini belirten Tanır 1 metre uzunluğundaki heykelle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Baş ve diz altından eksik olduğu görüldü. Söz konusu kırıklar eski olup parçaları bulunamamıştır. İlk verilere göre Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelin Apollon olduğu düşünülüyor. İşlemlerden sonra müzeye kazandırılacak.”

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