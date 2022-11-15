Kanalizasyon çalışmasında insan kemiği bulundu

İstanbul’un Pendik ilçesinde kanalizasyon çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri insan kemiği buldu.
İSKİ’nin, Kaynarca Mahallesi Eser Sokak’ta kepçeyle yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında ekipler insan kemiklerine rastladı.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı.
Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tamamlayınca kemikleri toplayarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürdü.
Polis ekiplerinin olay yerindeki bekleyişi sürüyor.