Kanada’da yangında ölen kadının cansız bedenini manken sanıp çöpe atmışlar

Kanada’nın Sherbrooke kentinde, polis ve itfaiye ekipleri, yangında hayatını kaybeden bir kadının cansız bedenini vitrin mankeni sanıp çöpe attı.

Çevre sakinleri kadının cansız bedeninin bulunduğu yere çiçek bıraktı. (Fotoğraf: Radio Canada)

23 Temmuz’da bir fabrikada çalışan işçiler, yakındaki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini görünce polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgede bir de manken olduğunu söyledi.

Bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü. Yerde yatanın büyük ölçüde yanmış bir vitrin mankeni olduğu düşüncesiyle polis merkezinin yakınındaki çöp tenekesine attılar.

Ancak birkaç saat sonra bir kayıp ihbarı yapıldı. Yangının çıktığı bölgeye yakın bir yerde hakkında kayıp ihbarı yapılan kadının aracı bulundu. Kayıp kişinin fotoğrafını inceleyen polis, ‘çöpe attıkları şeyin aradıkları kadının cansız bedeni’ olduğunu fark etti.

Manken sanılan ceset çöpten çıkarıldı ve otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Kadının ölüm nedeninin otopsi ve olay yeri ekibinin incelemesi sonucunda netleşeceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.