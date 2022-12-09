Kanada’da üç aileden oyun şirketine dava: Çocuklar uyumuyor, yemek yemiyor

Kanada’da üç aile, çocuklarının Fortnite oyununa bağımlı hale geldikleri gerekçesiyle oyunun yapımcısı Epic Games şirketine dava açtı. Aileler, çocuklarının oyun yüzünden uyumadığını, yemek yemediğini, duş almadığını söylüyor.

Fortnite oyunun yapımcısı Epic Games, sorulara yanıt vermedi.

2 yılda 7 bin 700 saat oynadı

Quebec Yüksek Mahkemesi Yargıcı Sylvain Lussier, oyunu tütün bağımlılığı ile kıyasladı. Lussier, “Tütünün zararlı etkisi bir gecede fark edilip kabul edilmedi” dedi.

Dava dosyasında, çocuklardan birinin 2 yıldan kısa süre içerisinde 7 bin 700 saatten fazla Fortnite oynadığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de 2018 yılında oyunun bağımlılığa yol açtığını kabul ettiği vurgulanıyor.

Yüksek bağımlılık için geliştirildi

Dosyada ayrıca oyunun “yüksek derecede bağımlılığa neden olacak şekilde” geliştirildiği iddia ediliyor.

Oyun bağımlılığının kabul görmüş bir psikolojik bozukluk olmadığını savunan Epic Games, BBC’nin konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.

Oyun içindeki para gerçek parayla

Türkiye’de de fanları bulunan Fortnite’ı 350 milyondan fazla kişi oynuyor. Oyunu oynamak ücretsiz ancak kullanıcılar oyun içinde “V Bucks” ismiyle anılan parayı kullanmak için ödeme yapıyor.