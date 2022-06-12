Kanada’da ağaç üstünde çevreci protestoya hapis yolu

1985 Nobel Barış Ödülünü alan Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Doktorlar’ın aktif üyesi halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Tim Takaro, Kanada’da çevre ve ormanı ciddi tahrip edecek petrol boru hattının (Trans Mountain Pipeline-TMX) inşasına karşı çıktığı için hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Fotoğraf: thestar.com

Simon Fraser Üniversitesi’nde görevli Takaro, çevre sorunları, hava kirliliği ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırıyor. Çalışmalarıyla alanının tanınan isimlerinden profesör, aynı zamanda elini taşın altına koyan bir aktivist.

ABD’de North Carolina Üniversitesi’nde tıp eğitimi, üzerine halk sağlığı ve toksikoloji uzmanlığı yapan Takaro, daha sonra Washington Üniversitesi’nde ders verdi. 2005’de Simon Fraser Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde çalışmak üzere Kanada’ya taşındı. Vancouver General Hospital’da klinik çalışmalar yürüttü. 100’den fazla makalesi yayınlandı.

Takaro fosil yakıt kullanımının azaltılması, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını savunuyor. Cesur protestolara başvurmaktan kaçınmıyor.

Profesör, TMX projesiyle 2014’te ilgilenmeye başladı. Projenin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Ayrıca olası sızıntıların toksik etkilerini (özellikle çocuk lösemileri üzerindeki) araştırdı. Hükümet Takaro’nun hazırladığı raporu değerlendirmeyi reddetti. Bunun üzerine hattın geçtiği British Columbia eyaletinin sağlık otoriteleri boru hattının sağlık etkilerinin bağımsız bir kurul tarafından incelenmesi çağrı yaptı. Ancak bu talepleri de önemsenmedi.

Takaronun girişimleri cezasız kalmadı, 2018’de hattın genişletilmesi projesini engellediği için hakkında dava açıldı ve hakkında ihtiyati tedbir kararı alındı.

Aktivist profesör buna rağmen durmadı. Hattın inşasını protesto etmeyi sürdürdü.

Takaro projenin çevre ve ormanlarda yapacağı tahribatı, insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini kamuoyuna anlatabilmek ve sesini duyurmak amacıyla, 2020’de boru hattı için kesilecek uzun bir ağaca tırmandı. 30 metre yükseklikte çardak kurdu ve üzerinde “STOP TMX” diye yazan pankartını açtı. Kısa sürede protestocuların sayısı 250’ye ulaştı. Takaro ve diğer protestocular haftalarca, ağaç tepelerinde bu çardaklarda yaşadılar.

Şimdi ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanacak. Takaro ve diğer protestoculara de hapis cezası verilmesi ihtimali var.

Dünyanın farklı ülkelerindeki meslektaşları, Takaro’nun bu haklı mücadelesini duyurmak için çabalıyor.