Kamyonetin ezdiği engelli köpek tedaviye alındı

İsrail’in, sivil ölümlerinin azaltılması baskısına rağmen ABD’ye ‘yüksek yoğunluklu’ saldırılarına devam edeceğini ilettiği bildirildi. The Washington Post (WP), ‘ABD’nin İsrail üzerindeki baskısına rağmen Gazze’deki ölü sayısı yüksek olmaya devam ediyor’ başlıklı haberinde, Biden yönetiminin İsrail’in ABD’nin itirazlarını dinlemediği sonucuna vardığı belirtildi. AA’nın aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in kasım sonunda İsrail’e yaptığı ziyarette, sivil […]