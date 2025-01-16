Kamu kurumlarında yeni dönem: Ödemelerde TROY zorunluluğu

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kamu kurumlarında Türkiye’nin milli ödeme sistemi TROY zorunlu hale getirildi.

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Genelge kapsamında kamu idareleri, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların iştirakleriyle özelleştirme kapsamındaki kamuya ait kuruluşlar yer alıyor.

Bu kurumların harcamaları, emekli maaşları, sosyal yardım ödemeleri, öğrenci burs ve kredi destekleri, esnaf ve çiftçilere yönelik teşvik ödemeleri artık TROY kart üzerinden yapılacak.

Hangi işlemleri kapsıyor?

Resmi Gazete‘deki karara aşağıdaki ödemelerde yerli ödeme sistemlerine öncelik tanınacak:

Kamu personeline yapılacak özlük ödemeleri

Emekli aylıkları

Avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler

Sosyal yardım ödemeleri

Öğrenci burs ve kredi destekleri

Çiftçi, esnaf gibi gruplara yapılan destek ve teşvikler

Toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartlarına yönelik ödemeler

Banka protokollerine konu olan diğer ödemeler

Cumhurbaşkanlığı’na göre bugün devreye giren düzenleme ‘Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmak ve yerli ödeme sistemlerini güçlendirmek adına atılmış önemli bir adım’.