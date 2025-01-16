Kamu kurumlarında yeni dönem: Ödemelerde TROY zorunluluğu

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kamu kurumlarında Türkiye’nin milli ödeme sistemi TROY zorunlu hale getirildi.
Genelge kapsamında kamu idareleri, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların iştirakleriyle özelleştirme kapsamındaki kamuya ait kuruluşlar yer alıyor.
Bu kurumların harcamaları, emekli maaşları, sosyal yardım ödemeleri, öğrenci burs ve kredi destekleri, esnaf ve çiftçilere yönelik teşvik ödemeleri artık TROY kart üzerinden yapılacak.
Hangi işlemleri kapsıyor?
Resmi Gazete‘deki karara aşağıdaki ödemelerde yerli ödeme sistemlerine öncelik tanınacak:
- Kamu personeline yapılacak özlük ödemeleri
- Emekli aylıkları
- Avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler
- Sosyal yardım ödemeleri
- Öğrenci burs ve kredi destekleri
- Çiftçi, esnaf gibi gruplara yapılan destek ve teşvikler
- Toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartlarına yönelik ödemeler
- Banka protokollerine konu olan diğer ödemeler
Cumhurbaşkanlığı’na göre bugün devreye giren düzenleme ‘Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmak ve yerli ödeme sistemlerini güçlendirmek adına atılmış önemli bir adım’.