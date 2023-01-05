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Yaramazlara biraz batar!

Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri: 27 Ocak ve 17 Nisan

Kamu işçileri için ikramiye 27 Ocak ve 17 Nisan’da ödenecek.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Maden işçilerine ayrıca ödenecek ilave ikramiyeyse 22 Aralık’ta yatacak.

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