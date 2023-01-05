Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri: 27 Ocak ve 17 Nisan

Kamu işçileri için ikramiye 27 Ocak ve 17 Nisan’da ödenecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Maden işçilerine ayrıca ödenecek ilave ikramiyeyse 22 Aralık’ta yatacak.
Yaramazlara biraz batar!
Kamu işçileri için ikramiye 27 Ocak ve 17 Nisan’da ödenecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Maden işçilerine ayrıca ödenecek ilave ikramiyeyse 22 Aralık’ta yatacak.
Kamu işçileri için ikramiye 27 Ocak ve 17 Nisan’da ödenecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıya uyarısını hatırlatarak “Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder” dedi.
Almanya, Ukrayna’ya ‘Patriot’ hava savunma sistemi ve Marder tipi zırhlı muharebe araçları verileceğini açıkladı.
ABD Maliye Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi (OFAC), Türkiye’de radikal İslamcı IŞİD’e finansal kaynak sağlayan dört kişi ve iki kurumun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında bu kişi ve kurumlara ait varlıkların, Türk Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla dondurulduğunu duyurdu.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kafası pres makinasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasın aranan Doğukan Çep Beykoz’da yakalanarak gözaltına alındı.
‘Altılı masa’ ortak programlarını 30 Ocak’ta açıklayacaklarını duyurdu.
HDP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Cihan Aydın, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), partinin Hazine yardım hesabına bloke koyduğu kararın Anayasa’ya göre üçte iki oy çokluğuyla alınması gerekmesine rağmen sekize yedi çoğunlukla alındığının altını çizdi.
Isparta’da, bir eğlence mekanında dövülen genç evinde ölü bulundu.
“Aday illa bizden biri olsun” deyip farklı toplumsal hassasiyetleri dikkate almayanlar “Ülkemiz yıkıma sürükleniyor” diye feveran etmesin.