Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri: 27 Ocak ve 17 Nisan

ABD Maliye Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi (OFAC), Türkiye’de radikal İslamcı IŞİD’e finansal kaynak sağlayan dört kişi ve iki kurumun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında bu kişi ve kurumlara ait varlıkların, Türk Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla dondurulduğunu duyurdu.