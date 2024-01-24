Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 artırıldı.
Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 44,22) artırıldı.
Tebliğ, 1 Şubat 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.
Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:
|31 Ocak 2024’e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
|1 Şubat 2024-31 Ocak 2025 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
|Eşik değerler
|Eşik değerler
|MADDE 8
|7.916.776
|11.417.574
|13.194.664
|19.029.344
|290.284.533
|418.648.353
|Parasal limitler ve tutarlar
|MADDE 3 (g)
|66.224.498
|95.508.971
|MADDE 13 (b)
|863.700
|1.245.628
|1.727.489
|2.491.384
|14.396.542
|20.762.692
|MADDE 21 (f)
|1.439.543
|2.076.108
|MADDE 22 (d)
|431.810
|622.756
|143.845
|207.453
|MADDE 53 (j)/1
|2.879.202
|4.152.385
|MADDE 53 (j)/2
|4.557.797
|6.573.254
|27.322
|39.403
|18.231.255
|26.293.115
|54.677
|78.855
|136.734.452
|197.198.426
|82.018
|118.286
|109.370
|157.733
|MADDE 62 (h)
|1.597.917
|2.304.515