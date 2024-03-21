Kamu bankaları emeklilere promosyon güncellemesini almaya başlıyor

Kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacağı açıklandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP’nin Mamak Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen istişare toplantısında konuştu.

AA’nın haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını anımsatan Işıkhan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017’de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı.

*Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilgili, kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik.

*Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları da hesaplarına yatmış olacak.

*Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmeleri takip ediyoruz, belirlendiğinde ve sonuca vardığında emeklilerimizle paylaşacağız.