Kampüsteki İsrail protestoları sonrası baskı altına alınan Harvard rektörü istifa etti

Kampüste düzenlenen İsrail’e tepki gösterilerini ‘düşünce özgürlüğü’​​​​​​​ kapsamında değerlendirdiği için üzerinde baskı kurulan Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay istifa etti.

Claudine Gay. (AA)

Yazılı bir açıklamayla istifa eden Gay, üniversitenin son dönemdeki tartışmalardan bağımsız şekilde hedeflerine devam edebilmesi için böyle bir karar aldığını belirtti.

AA’nın haberine göre Gay, kampüste düzenlenen Filistin’e destek gösterileriyle ilgili tartışmalara ya da sonrasında ABD Kongresinde katıldığı ve antisemitizmin tartışıldığı oturumaysa değinmedi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde Gay’in İsrail’e tepki gösterilerini ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamında değerlendirmesi sonrasında özellikle İsrail yanlısı kesimlerden yoğun tepki aldığı, 5 Aralık 2023’te katıldığı Kongre oturumunda sorulara verdiği yanıtlarla baskının arttığı ve eski rektörün bu süreci iyi yönetemediği yorumları öne çıkarıldı.