Kamil Tekin Sürek: Şimdi ikinci tura hazırlanmak lazım

Denilenleri bir tarafa bırakıp somut gerçeklere bakarsak; AKP yaklaşık on senedir tek başına iktidar olacak kadar oy alamıyor. Üstelik yaptığı bütün hilelere, bütün devlet olanaklarını kullanmasına, devasa bir propaganda aygıtına sahip olmasına ve hazineden seçimlerde para saçmasına rağmen. Bu iyi.

Faşistler ve dinciler çok partiye bölünmüş ve ayrı ayrı seçimlere giriyor. Bu da iyi.

Cumhur İttifakı, tek adam sistemi karşıtlarının bu kadar güçlenmesi de iyi.

Şimdi ikinci tur seçime hazırlanmak lazım. Bir kere daha ve daha güçlü olarak Erdoğan’ın neden cumhurbaşkanı seçilmemesi gerektiğini emekçilere anlatmak lazım. İlk turda eksik bıraktıklarımızı tamamlayıp, daha güçlü ve daha yaygın bir propaganda ile anlatamadıklarımızı anlatmamız lazım halka.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı