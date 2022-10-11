Kamil Tekin Sürek: İnternet gazetecilerini de gazeteci kabul etmeyecekleri için mi seviniyoruz?

İnternet gazeteciliğinin basın yasası içine sokulmasında sizin için nasıl bir özgürleşme var? Ya da internet gazeteciliği yapan kişilere Basın Kartı Komisyonu kart verecek diye niye seviniyorsunuz?

Kartı neden memurlardan oluşan bir komisyon veriyor? Yıllardır mevcut komisyona göre basın emekçilerinin binlercesi gazeteci sayılmıyor diye itiraz etmiyor muyduk? Şimdi internet gazetecilerini de gazeteci kabul etmeyecekleri için mi seviniyoruz? Metin Göktepe’yi gazeteci kabul etmiyorlardı, yeni Metin Göktepeleri yine gazeteci kabul etmeyecekler. Cezaevlerindekilere “Onlar gazeteci değil terörist” diyecekler. Bir basın kuruluşunun kadrolu elamanı olmak ne zamandan beri gazetecilik kriteri oldu? Bu kanunu hazırlayanlar hiç serbest gazetecilik diye bir şey duymadı mı? Gazeteci ölünceye kadar gazetecidir sözünü de duymadılar mı acaba? Yazdığı bir haberi yayımlanan, yazdığı bir makalesi bir gazete ya da dergide yayımlanan herkes gazetecidir. Bunun için bir komisyonun kart vermesine gerek yoktur. Eğer gazeteci için bazı kolaylıklar sağlaması için kart verilmesi gerekiyorsa, onu yazılarını-haberlerini basan yayın kurumu verir.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı