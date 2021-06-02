Kamil Tekin Sürek: İmamların kader, kısmet telkini ve AKP’nin ‘Ey CeHaPe’ tiradları eskisi kadar işe yaramıyor

Her biri ciddi birer siyasal skandal sayılabilecek Peker açıklamalarının daha önceden bilinmesine rağmen, yeniden bu kadar büyük bir şaşkınlıkla tartışılmasının nedeni belki de AKP-MHP koalisyonunun iyice zayıflaması ve ekonomik kriz nedeniyle kitlelerin iktidara tepkisi.

Siyasal skandal haberlerinin hepsi, rant kavgasına dayanıyor. Ve, paylaşılamayan rant da yoksul kitleler açısından büyük rakamlara ulaşıyor. Her gün daha da yoksullaşan ve elektrik, su faturasını ödemekte güçlük çeken insanlar; iktidar ve yandaşlarının milyar dolarlar için kavgalara giriştiğini görünce öfkesi artıyor. İmamların kader, kısmet telkini ve AKP’nin “Ey CeHaPe” tiradları eskisi kadar işe yaramıyor.

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Kamil Tekin Sürek’in yazısı